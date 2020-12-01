Сумской теннисист выиграл Кубок Украины 10-12 декабря в Северодонецке разыграли Кубок Украины по настольному теннису.

В первый день разыграли командное первенство. Команда МСК «Теннисная академия» заняла третье место серди мужчин, обыграв в решающем матче сборную Киева. В составе команды медали получили Павел Скок, Богдан Когут, Валерий Мельник, Александр Скрипник и Андрей Даценко. Сборные Сумщины заняли пятые места среди мужчин и женщин.

В личном первенстве победу одержал игрок «Теннисной академии» Богдан Когут. Четвертым стал его напарник по команде Павел Скок. До ¼ финала дошел Валерий Мельник. Среди женщин лучшими из сумчанок стали Татьяна Гасюль и Юлия Палажченко, дошедшие до 1/8.