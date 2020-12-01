На Сумщине еще 375 новых случаев заболевания COVID-19 На утро 13 декабря в Сумской области подтверждено 35 702 случая заболевания коронависрной инфекцией.

За субботу диагноз подтвердился у 375 пациентов. Один человек умер, - всего 457. 907 выздоровели, - всего 23 844. Болеют 11 401.

Всего в Украине обнаружено 9176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2969 человек; летальных случаев - 156; выздоровели - 7563 человека; осуществлено тестирований за сутки - 41489 (в частности методом ПЦР - 33593, методом ИФА - 7896).

За все время пандемии в Украине заболело - 894 215 человек; выздоровели - 501 564 человека; летальных исходов - 15 154; проведения ПЦР-тестов - 5031859.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.