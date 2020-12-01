Начались массовые проверки получателей субсидий В Украине будет действовать общая база с данными о получателях субсидии

В Минсоцполитики Украины утвердили процедуру проверки граждан, получающих от государства субсидии на оплату услуг ЖКХ. Начиная с 2021 года проверка будет проходить в три этапа, а нарушителей обяжут вернуть полученные средства.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на YouTube-канал Operatively.

Новая процедура верификации субсидиантов уже утверждена. Документы о доходах украинцев будут содержаться в специальной общей базе, где будет учитываться информация про покупки, имущество и выплаты. Раньше некоторые граждане не могли получить субсидию. К примеру, речь идет о людях, чьи дети живут за границей. Теперь эта информация будет содержаться в базе, а значит, граждане смогут рассчитывать на государственную помощь. В то же время, помощь нередко получали граждане, владеющие движимым и недвижимым имуществом. Государство пытается "отсеять" лиц, которым не полагаются льготы для того, чтобы направить помощь тем, кому это действительно необходимо.

Забрать субсидию могут в том случае, если ее получатель владеет домом с площадью более 200 квадратных метров или квартира общей площадью более 120 квадратных метров. Также субсидию могут забрать у лиц, владеющих автомобилем, произведенным не позже пяти лет назад. Это может случиться с гражданами, сделавшими покупку на сумму более пятидесяти тысяч гривен. Это касается и лиц, не плативших ЕСВ в течение трех месяцев и не стоящих в это же время на бирже труда. Более того, получатели субсидии, у которых обнаружат эти нарушения, будут обязаны вернуть государству все неправомерно полученные средства.