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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:16252

Начались массовые проверки получателей субсидий

В Украине будет действовать общая база с данными о получателях субсидии

В Минсоцполитики Украины утвердили процедуру проверки граждан, получающих от государства субсидии на оплату услуг ЖКХ. Начиная с 2021 года проверка будет проходить в три этапа, а нарушителей обяжут вернуть полученные средства.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на YouTube-канал Operatively.

Новая процедура верификации субсидиантов уже утверждена. Документы о доходах украинцев будут содержаться в специальной общей базе, где будет учитываться информация про покупки, имущество и выплаты. Раньше некоторые граждане не могли получить субсидию. К примеру, речь идет о людях, чьи дети живут за границей. Теперь эта информация будет содержаться в базе, а значит, граждане смогут рассчитывать на государственную помощь. В то же время, помощь нередко получали граждане, владеющие движимым и недвижимым имуществом. Государство пытается "отсеять" лиц, которым не полагаются льготы для того, чтобы направить помощь тем, кому это действительно необходимо.

Забрать субсидию могут в том случае, если ее получатель владеет домом с площадью более 200 квадратных метров или квартира общей площадью более 120 квадратных метров. Также субсидию могут забрать у лиц, владеющих автомобилем, произведенным не позже пяти лет назад. Это может случиться с гражданами, сделавшими покупку на сумму более пятидесяти тысяч гривен. Это касается и лиц, не плативших ЕСВ в течение трех месяцев и не стоящих в это же время на бирже труда. Более того, получатели субсидии, у которых обнаружат эти нарушения, будут обязаны вернуть государству все неправомерно полученные средства.

Как будут проходить три этапа проверки получателей субсидии? Сначала данные из поданных гражданином документов на получение субсидии проверят по общей базе. Второй этап проверки начинается с момента назначения субсидии и длится на протяжение всего время получения госпомощи. Необходимо сообщать о смене семейного статуса, вех больших покупках и других подобных изменений. Если этого не происходит, начинается третий этап проверки, который проводится в ручном режиме.
 
Общество
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