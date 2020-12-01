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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Поиск свидетелей: в Сумах видеорегистратор зафиксировал поджигателей авто (видео)

Сумчанин Сергей Т. Прислал видео, на котором видно двух человек, вероятно причастных к поджогу авто.

«12.12.2020 в 3:12 подожгли автомобиль на Металлургов, 16 в Сумах, напротив 2-го подъезда. Есть видео с регистратора авто, которое стояло рядом. Возможно, кто-то что-то видел или поможет узнать этих двоих. На видео видно, как двое идут по двору и перед самой камерой синхронно поворачивают голову в сторону машины. Далее видно отражение в задней фаре как поджигают приготовленную смесь и бросают на машину», - написал сумчанин.

Если вам что-то известно или вы видели этих двух, пожалуйста, сообщите об этом на 102, пишет odindoma.sumy.ua.

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