На Сумщине 35702 случая заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 13 декабря в Сумской области 35702 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 375 человек (Сумы - 135, Конотоп - 30, Ромны – 29, Ахтырка - 39, Глухов - 33, Лебедин – 11, Белопольский р-н – 11, Бурынский р-н - 9, В.-Писаревский р-н - 3, Глуховский р-н - 12, Конотопский р-н – 11, Кролевецкий р-н - 2, Лебединский р-н - 1, Л.-Долинский р-н - 7, Ахтырский р-н - 3, Путивслький р-н – 10, Роменский р-н - 15, Сумской р-н - 14).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 457 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 1 (Лебедин - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 23844 человек, из них за минувшие сутки - 907 (Сумы - 400, Конотоп - 64, Ромны - 33, Ахтырка - 99, Глухов - 12, Лебедин - 9, Белопольский р-н – 89, Бурынский р-н - 4, Конотопский р-н - 54, Кролевецкий р-н - 5, Лебединский р-н - 5, Недригайловский р-н - 9, Ахтырский р-н - 8, Путивльский - 1, Роменский р н - 4, Сумский р-н - 111).