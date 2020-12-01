Сумчанка 16 лет получала пенсию умершей матери Заречный райсуд суд вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

Сумчанка Екатерина (имена изменены) в 1999 году перевезла к себе мать-пенсионерку, до этого жившую в Краснопольском районе. Женщина была инвалидом 3-й группы и получала пенсию по возрасту. Чтобы не ездить за ней каждый раз в село, Екатерина помогла матери переоформить получение пенсии в Сумах. С тех пор пожилая женщина, как и большинство сумских пенсионеров того времени, получала деньги в отделении «Укрпочты», пишет Ваш шанс.

В декабре 2002 года мать Екатерины умерла. Женщина зарегистрировала ее смерть по месту проживания в селе и не стала обращаться за «похоронными» в Пенсионный фонд. Вместо этого она, надев темный платочек и опустив глаза, в январе явилась на почту с пенсионным удостоверением матери - ведь фамильное сходство у них было очень ярко выраженным. И действительно, ей удалось без проблем получить пенсию матери. Когда собирается огромная очередь пенсионеров, сотрудникам почты не до тщательного рассматривания их документов.

Сначала Екатерина думала, что получит пенсию хотя бы несколько раз, а уже потом сообщит о смерти матери сотрудникам Пенсионного фонда. Но потом передумала - как ни невелики были средства, полагавшиеся ее матери от государства, а лишиться их все время было некстати. Со временем она начала понимать, что в Пенсионном фонде наверняка попросят предъявить свидетельство о смерти и обратят внимание на дату. Так что мошенничество нужно было продолжать хотя бы для того, чтобы избежать ответственности.

Так прошло ни много ни мало 16 лет. С января 2003-го по сентябрь 2019 года Екатерина успела незаконно получить более 164 тыс. грн. Но однажды, отправив запрос в Краснопольский рагс, сотрудники Пенсионного фонда узнали правду. В отношении Екатерины, к этому времени ставшей завхозом одного из сумских профессиональных училищ, было открыто уголовное производство по факту мошенничества, причинившего значительный ущерб (ч.2 ст.190 УК Украины).

Она не отрицала своей вины и заключила с прокуратурой сделку, согласно которой признала свою вину в обмен на наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с отчислением 10% заработка в доход государства. Также за время следствия и суда она погасила половину незаконно полученной суммы.

Суд утвердил сделку и наказание, на которое согласились стороны. Также Екатерине предстоит выплатить Пенсионному фонду оставшиеся 85 тысяч, добытых путем мошенничества. Стоило ли 16 лет ежемесячно брать деньги, рискуя свободой, чтобы потом возвращать всю сумму за считанные месяцы да еще оплачивать расходы на адвоката? И не пора ли ввести какие-то дополнительные меры идентификации получателей пенсий на почте? Не зря же банковские карты, в том числе и для пенсионеров, перевыпускают каждые три года и их можно получить только лично...