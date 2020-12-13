Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:01100

На Сумщине авто перевернулось в кювет (видео)

12 декабря в 20:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, на автодороге «Лохвица - Великая Писаревка», вблизи с. Пологи Ахтырского района автомобиль Volkswagen Bora попал в кювет и перевернулся. Звонил водитель, который не мог выбраться из легковушки.

Поскольку ДТП произошло уже на территории Великописаревского района, на место вызова направили дежурное отделение 36-го государственного пожарно-спасательного поста из пгт Кириковка и отделения дежурного караула 6-й государственной пожарно-спасательной части из г. Ахтырка.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений мужчине удалось самостоятельно выбраться из авто. Однако сам Volkswagen лежал на крыше в кювете. Работники Службы спасения пожарной автоцистерной повышенной проходимости ЗИЛ-131 с помощью троса подняли легковушку на колеса, а затем отбуксировали из кювета на обочину дороги. Водитель поблагодарил спасателей за оказанную помощь.

Всего в операции привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество
view counter

Статьи

С 1 января вступают в силу новые санитарные правила для школ. Что они предусматривают?
Сегодня 15:10
Тренер «Альянса»: «Мы довольны тем местом, на котором находимся»
10.12.2020 18:12
Не виходьте на тонку кригу – закликають сумські рятувальники!
10.12.2020 15:21
У Сумській міськраді п’ятеро безробітних та 11 посадовців
10.12.2020 11:27
Де вирощуються новорічні ялинки від лісівників Сумщини і як перевірити легальність їх походження?
09.12.2020 14:43
10 причин, почему опытные строители выбирают стекловолоконную сетку украинского производителя «Latymer»
09.12.2020 11:02
Запальні свята: що треба знати про використання піротехніки
08.12.2020 15:17
Час купувати ялинку
07.12.2020 16:27
Пандемия коронавируса и пищевая безопасность
07.12.2020 13:20
Сумська обласна рада 8-го скликання: поіменний склад
03.12.2020 10:37
Андрей Деркач: Чем украинцы сильнее внешнего управления
02.12.2020 15:39
Государство платит 32 гривны в месяц, а «рисует» тысячи: сумская художница с ДЦП лишилась соцпомощи
01.12.2020 13:52
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.