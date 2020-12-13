На Сумщине авто перевернулось в кювет (видео) 12 декабря в 20:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, на автодороге «Лохвица - Великая Писаревка», вблизи с. Пологи Ахтырского района автомобиль Volkswagen Bora попал в кювет и перевернулся. Звонил водитель, который не мог выбраться из легковушки.

Поскольку ДТП произошло уже на территории Великописаревского района, на место вызова направили дежурное отделение 36-го государственного пожарно-спасательного поста из пгт Кириковка и отделения дежурного караула 6-й государственной пожарно-спасательной части из г. Ахтырка.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений мужчине удалось самостоятельно выбраться из авто. Однако сам Volkswagen лежал на крыше в кювете. Работники Службы спасения пожарной автоцистерной повышенной проходимости ЗИЛ-131 с помощью троса подняли легковушку на колеса, а затем отбуксировали из кювета на обочину дороги. Водитель поблагодарил спасателей за оказанную помощь.

Всего в операции привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.