Как закончилась гонка преследования на Кубке мира для сумских биатлонисток С головокружительной гонки преследования у женщин стартовала воскресная программа третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Обильно падающий свежий снег добавил непредсказуемости гонке – в этой ситуации угадать со смазкой лыж сервисменам команд было практически не реально, пишет biathlon.com.ua.

Уже на первом огневом рубеже из числа претенденток на подиум выпала победительница предыдущего персьюта Тирил Экхофф. Норвежка, стартовав второй, имела все возможности для удержания красного биба лидера в этой дисциплине, но после трех промахов откатилась в третий десяток после лежки, и в дальнейшем сумела подняться лишь до 16-го места.

Главной интригой гонки было – сумеет ли справиться с эмоциями на фоне первой победы Динара Алимбекова? Накануне, напомним, Йоханнес Дале достойно сдал экзамен, финишировав в призовой тройке преследования. Такой же тест крепости нервов с блеском выдержала и белорусская биатлонистка! Даже падение на втором круге не выбило ее из колеи. Алимбекова безукоризненно справилась со всеми мишенями, став одной из всего лишь трех участниц персьюта, обошедшихся без штрафных кругов!

И быть бы еще одной победе у Динары, если бы не невероятная скорость Марте Олсбю Ройселанд. Даже два промаха не помешали норвежке финишировать первой! Перед последним рубежом Олсбю Ройселанд сделала запас перед Алимбековой в 16-секунд, и, даже несмотря на промах, ушла на дистанцию раньше – за счет того, что работу на рубеже провела на семь секунд быстрее. Ну а дальше для Марте все было делом техники: с каждой сотней метров она все дальше убегала от преследовательницы и к финишу пришла на 14 секунд раньше беларуски.

Любопытно, что это была дуэль не только за победу, но и за лидерство в Кубке мира. И теперь именно Олсбю Ройселанд на следующий старт выйдет в желтом бибе.

За третье место на последнем круге боролись Жюлья Симон и Ханна Эберг. Шведка провела сегодня идеальную гонку, и по чистому времени персьюта она была безусловно лучшей. Но каким же далеким был старт с 29-й позиции… Эберг сделала все, чтобы минимизировать потери в общем зачете, но с быстроногой француженкой все-таки справиться не сумела. Симон уже на первом километре после заключительной стрельбы отыграла пять секунд отставания от шведки, и уверенно финишировала на бронзовой ступени подиума. Ханне же, потерявшей и призовое место, и желтый биб, пришлось довольствоваться лишь наиболее впечатляющим прорывом в персьюте – с 29-го места на четвертое.

Ввиду чрезмерно насыщенной программы этапа, украинские тренеры освободили от гонки преследования сумчанку Валю Семеренко – для опытной спортсменки старты три дня подряд были бы неоправданно высокой нагрузкой. Но в таком же графике пришлось бежать Дарье Блашко и выпускнице СумГУ Юлии Джиме.

К чести Блашко, такой режим ее не остановил – для молодой спортсменки восстанавливаться между стартами проще, и сегодня Даша провела очередную уверенную гонку на старте сезона! Лишь один небольшой сбой на четвертом рубеже позволила себе украинка, но при трех предыдущих чистых рубежах и хорошей цепкости по дистанции, сумела подняться со стартового 24-го места на 18-е. Отдельно отметим, что на последних сотнях метров в борьбе за позицию Даша не уступила куда более именитой и формально более скоростной Ингрид Тандреволд. В награду для Даши – сохраненное место в топ-20 общего зачета!

А вот Юлии Джиме третий старт подряд, увы, не покорился: если первую половину гонки наша спортсменка провела довольно уверенно, то на каждом рубеже в стойке Джима делала по два промаха, в итоге финишировав за пределами топ-40, дающих кубковые очки.

Третья наша участница Екатерина Бех два рубежа из четырех провела чисто, и даже несмотря на пять промахов на двух оставшихся, сумела 59-е стартовое место обменять на 52-е. Еще один маленький шажок вперед в карьере. С новым личным достижением, Катя!

В общем зачете борьба за лидерство и не думает ослабевать. Довольно неожиданно видеть в топ-тройке Динару Алимбекову, но беларуска пока держится уверенно, навязывая борьбу Маре Олсбю Ройселанд и Ханне Эберг. Сейчас первую и третью спортсменку разделяют всего 12 очков. Лучшая из украинок Дарья Блашко занимает 20-ю строчку.

Гонка преследования. Женщины

1. Марте Олсбю Ройселанд (1+0+0+1) 29:04,6

2. Динара Алимбекова (0+0+0+0) +13,9

3. Жюлья Симон (2+1+0+0) +17,8

...

18. Дарья Блашко (0+0+0+1) +1:59,3

43. Юлия Джима (1+0+2+2) +3:37,7

52. Екатерина Бех (0+3+2+0) +4:54,7