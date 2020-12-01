Украинцы провалили эстафету на Кубке мира «На сладкое» организаторы третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене оставили мужскую эстафету.

Юрай Санитра продолжил линию на эксперименты с составом, и на этот раз стабильным осталось лишь место Артема Примы на первом этапе. Уроженец Сумщины Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный совершили рокировку на 2-3 этапах, а на финишном отрезке был очередной дебютант: впервые завершать эстафету доверили нашему Антону Дудченко, пишет biathlon.com.ua.

По сравнению с женской гонкой преследования, снег на стадионе лишь усилился. И вместе с изменением условий освещения, это делало стрельбу еще более усложненной. Тем не менее, на первом этапе обошлось без «застрелов» среди участников команд-лидеров. Лишь немец Эрик Лессер использовал четыре запасных патрона, но и с ними он далеко не отстал от лидеров.

Первым стартовый этап закончил норвежец Стурла Легрейд, но лидерство это было только номинальным: в первой группе пришло сразу пять команд в интервале шести секунд. Артем Прима, для которого это уже был третий подряд старт за три дня, свой этап прошел ровно, с одним запасным патроном, но на передаче эстафеты оказался восьмым с отставанием от Норвегии в 18 секунд.

Второй этап в украинской сборной перед стартом вызывал наибольшие опасения. Начало сезона для Руслана Ткаленко сложилось очень тяжело, да и в предыдущей эстафете он выглядел малоубедительно. На первой половине своего этапа Руслан, казалось, реабилитируется за предыдущие неудачи. Но стрельба стоя снова стала камнем преткновения для украинца. Из пяти выстрелов Ткаленко закрыл четыре мишени, но на одну незакрытую потом потратил все три запасных патрона. На передачу эстафеты Руслан пришел 16-м, отставая от лидеров уже почти на полторы минуты. Много, учитывая безветрие на стрельбище и высокую плотность результатов…

Впереди же образовался дуэт Германия-Австрия, за которых два идеальных огневых рубежа провели Роман Реес и Симон Эдер, и всего на две секунды отстал Йеспер Нелин, выведя Швецию на третье место. Впрочем, борьба в гонке оставалась плотной: в пределах полуминуты к экватору гонки пришло девять команд. В том числе почти все фавориты, за исключением одних из главных претендентов на победу – французов! Эмильен Жаклен изрядно «начудил» на стойке, заработав два круга штрафа и передал партнерам по сборной минуту отставания от первого места.

Капитан украинской сборной Дмитрий Пидручный бросился в гонку осваивать новый для себя третий этап. Провальный спринт два дня назад поставил перед Дмитрием вопросы, ответы на которые надо было искать уже сейчас. Однако эстафетный этап обнажил те же проблемы: с каждым кругом Пидручный терял скорость, с поправкой на то, что сегодняшний круг был короче спринтерского. К счастью, хотя бы на огневом рубеже украинец избежал трудностей: два рубежа Дима провел с одним запасным патроном и за свой этап сумел поднять команду на 12-е место.

Правда, по времени отставание Украины уже перевалило за две минуты от лидеров, тройка которых на третьем этапе изменилась: Австрию в мини-группе заменила Норвегия. Тарьей Бё и швед Мартин Понсилуома провели весь этап в плотной связке и на финише оказались рядом. Бенедикт Долль, несмотря на то, что стрелял точнее, по дистанции уступал скандинавам 13 секунд.

Финиш эстафеты – красивая дуэль двух текущих лидеров сезона! Йоханнес Бё и Себастьян Самуэльссон. На лежке норвежец дал сопернику небольшую фору, использовав запасной патрон, в отличие от шведа. Ко второму рубежу оба пришли снова рядом, но Бё при этом потратил несколько больше сил на погоню.

А на стойке разыгралась настоящая драма!!! Самуэльссон начал стрельбу чуть раньше – с промаха! Тем же ответил Бё. Дальше соперники синхронно и закрывали мишени, и промахивались, в итоге оставив по две мишени на три запасных патрона.

И здесь у шведа что-то случилось с затвором – Бё уже закрыл одну мишень и сделал перезарядку для следующего выстрела, а Самуэльссон все еще мучительно выпрашивал у своего оружия возможность первого дополнительного выстрела. Но такая фора сыграла с Йоханнесом злую шутку. Близость победы вызвала поспешность, и Бё-младший заработал круг штрафа! А вот Самуэльссон, решив-таки проблемы с затвором, оба запасных патрона послал точно в цель, и перед последним кругом оказался в 16-ти секундах впереди основного соперника! Бё, конечно, попробовал отыграться, но в реальности ничего сделать не смог – итоговое отставание в шесть секунд стало следствием того, что Самуэльссон на финишной прямой уже праздновал победу.

На третьей позиции финишировали биатлонисты Германии, хотя бронза для Филиппа Хорна, финишировавшего у бундестим, была не очевидной. После лежки он пропустил вперед Александра Логинова, но круг штрафа в стойке оставил россиянина вне подиума.

Антон Дудченко так же, как и партнеры, довольно уверенно отработал на огневых рубежах, но не очень убедительно выглядел на дистанции. На протяжении всего этапа украинец боролся в довольно большой группе и по итогам этапа уступил одну позицию, финишировав 13-м.

После эстафеты позиции нашей команды не изменились – Украина остается 13-й, но отставание от 10-го места, позволяющего сохранить текущую квоту спортсменов на следующий сезон, увеличилось до 137 баллов. Лидеры в командном зачете – норвежцы, а вот в группе преследователей произошла перестановка: за счет сегодняшнего успеха Швеция обошла Германию и переместилась на вторую позицию.

Третий этап Кубка мира завершен, но старты в Хохфильцене продолжатся уже на четвертом этапе. Уже в четверг мужчины выйдут на старт спринта.

Эстафета. Мужчины

1. Швеция (0+8) 1:16:31,5

2. Норвегия (1+11) +5,7

3. Германия (0+7) +44,1

4. Россия Россия (1+9) +1:13,5

5. Чехия (0+6) +1:35,1

6. Франция (3+12) +1:51,3

...

13. Украина (0+6) +2:44,3