На трассе Киев-Сумы слетел в кювет микроавтобус с пассажирами (видео) Сегодня вечером на трассе Киев-Сумы гололед.

Из-за этого на трассе произошло несколько аварий, в том числе маршрутка Сумы-Киев слетела в кювет. Подробности позже.