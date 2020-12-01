Из-за гололеда автобусы в Сумах меняют маршруты Из-за осложнения погодных условий, повлекших гололедицу, коммунальные автобусы будут курсировать по частично измененной схеме.

Так, № 51А будет разворачиваться через остановку «Пансионат для ветеранов», а № 62 будет разворачиваться на остановке «Аэропорт», сообщает КП «Электроавтотранс».