В Сумах 168 новых случаев заболевания COVID-19 За последние сутки в Сумах подтвержден диагноз COVID-19 у 168 пациентов.

Об этом сегодня, 14 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за последние сутки лабораторный центр подтвердил диагноз у 168 пациентов, всего в Сумах заболело уже 17820 человек, из них 658 детей, 813 медработников. Летальных случаев в Сумах не было, - всего 184, что составляет чуть больше 1%. Выздоровело 5 человек, - всего 12798, что составляет 71,8%. 4838 человек болеют. Из 658 детей, 450 выздоровело. Из 813 медработников выздоровело 693. Всего коронавирус коснулся уже 6,8% сумчан.