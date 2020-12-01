В Сумах за неделю заболело на 30% меньше горожан Об этом сегодня, 14 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за последнюю неделю заболело COVID-19 866 жителей Сум, что на 30% меньше, чем за предыдущую неделею – 1238. Выздоровело же 3777 жителей города, из них 115 детей и 159 медработников.