Сколько сумчан лечатся от COVID-19 в больницах? Статистику предоставила сегодня, 14 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в горбольнице № 5 лечатся 123 пациента, 58 из них на кислородной поддержке, 8 человек в отделении интенсивной терапии, 1 пацеинт подключен к аппарату ИВЛ.

В больнице № 4 30 пациентов, 25 получают кислород свободным потоком.

В городской детской больнице 21 человек, 16 с подозрением, 5 с подтвержденным диагнозом. 5 в интенсивной терапии, дышат самостоятельно.

В городских больницах свободных коек для взрослых 52, 31 с подведенным кислородом, детских – 94, 60 с кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областных учреждениях: в областном центре инфекционных болезней - 36 человек, 32 из них на кислородной поддержке, 4 в интенсивной терапии, 1 на неинвазивной вентиляции; в областном госпитале ветеранов 26 человек, 20 на кислородной поддержке, 3 в интенсивной терапии.