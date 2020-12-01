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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:06139

Сумские коммунальщики не справились с гололедом

Мэр Сум Александр Лысенко дал нагоняй подчиненным за борьбу с гололедом.

Вопрос обсуждался сегодня, 14 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Александр Иванович, - обратился мэр к директору департамента инфраструктуры Александру Журбе, - с утра мы с вами разговаривали. Смотрите, по дорогам у меня, в принципе, вопросов нет. Тут могу только поблагодарить. А по тротуарам вопросы есть. То, что сейчас идет посыпка тротуаров, э то хорошо. Но нужно было это на час раньше делать. Вы видели, что погодные условия были такими еще вчера, как и сегодня утром: минус один и дождь. И эта ситуация не улучшится, потому что по прогнозам солнца сегодня не будет. Весь день будет пасмурно. И дождь пока не будет прекращаться. Поэтому опасность будет целый день. Я думаю, что мы должны быть готовы, чтобы неожиданно не началась гололедица. Это касается не только «Дорремстроя», потому что они с дорогами справились, и их техника работает на тротуарах. Но некоторые придомовые территории, за которые отвечают обслуживающие организации, не посыпаны. Поэтому инспекция (по благоустройству – Ред.) сейчас можете покинуть совещание и идите, едьте на обследование. До 10.00 мне доложите ситуацию по состоянию улиц. По дороге на работу, видел, что Ильинская не посыпана, хотя сейчас говорят, что уже посыпается. Но у нас дети на 8.00 уже в школу дошли. Так что давайте еще раньше начинать. Зима только начинается…

- Коммунальные предприятия и управители с 6.00 начали работать, - сообщил А.Журба.

- Начинайте еще раньше, - дал поручение мэр. – До 7 утра уже должно быть посыпано.

Общество
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