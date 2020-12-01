На Сумщине 35968 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 14 декабря в Сумской области 35968 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 266 человек (Сумы - 168, Конотоп - 9, Ромны – 9, Ахтырка - 5, Лебедин – 23, Белопольский р-н – 10, Конотопский р-н – 3, Краснопольский – 6, Лебединский р-н - 5, Недригайловский – 1, Роменский р-н - 7, Сумской р-н – 15, Тростянецкий - 5).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 458 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 1 (Роменский район).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 23985 человек, из них за минувшие сутки - 141 (Сумы - 5, Конотоп - 120, Белопольский р-н – 3, Краснопольский – 1, Роменский р н - 12).