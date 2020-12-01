Сумчане стали призерами чемпионата Европы по пара каратэ

В турнире приняли участие спортсмены из 17 стран, всего 194 участника.
Среди них и сумчане, воспитанник спортклуба «Вадо-кай». Карина Стегний завоевала «золото», Аня Ермакова – «серебро», Олег Снитко – «бронзу». Также достойно выступили Евгений Ермоленко - 4место, Катя Горобец – 6 место, Стас Ткаченко – 6 место, Ваня Боровик - 7 место, Даня Шаповал – 9 место. Подготовили спортсменов: Коломиец Вадим, Зацарная Елена и Павленко Сергей.
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