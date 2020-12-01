Сумчане стали призерами чемпионата Европы по пара каратэ 13 декабря состоялся финал 1-го онлайн чемпионата Европы по пара каратэ по версии I-GLOBAL KARATE.

В турнире приняли участие спортсмены из 17 стран, всего 194 участника.

Среди них и сумчане, воспитанник спортклуба «Вадо-кай». Карина Стегний завоевала «золото», Аня Ермакова – «серебро», Олег Снитко – «бронзу». Также достойно выступили Евгений Ермоленко - 4место, Катя Горобец – 6 место, Стас Ткаченко – 6 место, Ваня Боровик - 7 место, Даня Шаповал – 9 место. Подготовили спортсменов: Коломиец Вадим, Зацарная Елена и Павленко Сергей.