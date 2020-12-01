Сумчане стали больше болеть ОРВИ Об этом сегодня, 14 декабря, сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко во время аппаратного совещания в мэрии.

По данным еженедельного мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1676 случаев заболевания ОРВИ, что на 6% больше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 59,6% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 634,4 на 10 тыс. населения, что ниже порогового уровня – 665,3. Госпитализировано на прошлой неделе 35 жителей города – 92% среди них дети. Это 2% ото всех заболевших. Заболеваний гриппом и летальные случаи не зарегистрированы.

На сегодня 1315 человек провел вакцинацию против гриппа.