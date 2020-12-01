Сумской массажист установил рекорд Украины 12 декабря в Сумах установлен беспрецедентный рекорд - сеанс массажа в течение 25 часов и 3 минут.

Рекорд Украины установил эрготерапевт сумского реабилитационного центра VIDNOVA Андрей Кравцов.

Для массажа спины на каждого пациента было отведено по полчаса. Массаж - это не просто механические движения, это обмен энергетикой и поэтому требует от мастера много сил.

Рекорд начался 12 декабря в 10.00 и завершился уже следующим утром.

Предыдущий рекорд в этой номинации был установлен в 2017 году топ-массажисткой из города Тернополя Оксаной Петрушин, которая непрерывно делала массаж в течение 18 ч 26 мин.