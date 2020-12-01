Сумской массажист установил рекорд Украины

Рекорд Украины установил эрготерапевт сумского реабилитационного центра VIDNOVA Андрей Кравцов.
Для массажа спины на каждого пациента было отведено по полчаса. Массаж - это не просто механические движения, это обмен энергетикой и поэтому требует от мастера много сил.
Рекорд начался 12 декабря в 10.00 и завершился уже следующим утром.
Предыдущий рекорд в этой номинации был установлен в 2017 году топ-массажисткой из города Тернополя Оксаной Петрушин, которая непрерывно делала массаж в течение 18 ч 26 мин.
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