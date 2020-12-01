Сумчанину дали 8 лет за убийство ухажера сожительницы Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 44-летнего мужчины, который лишил жизни ухажера сожительницы, а его товарища ударил ножницами.

Речь идет о событии, которое произошло 10 мая 2020 года в г. Сумы. Двое мужчин во дворе частного дома устроили застолье. Впоследствии к ним присоединилась женщина. Через некоторое время один из мужчин начал предлагать ей интимные отношения. Женщина отказала ему, а когда вернулась домой, рассказала об этом случае своему сожителю. Схватив топор, он ушел выяснить отношения. Как следствие - 33-летний ухажер получил серьезную черепно-мозговую травму и на следующий день скончался в больнице. Другого мужчину подозреваемый ударил ножницами в ногу. Он получил легкие телесные повреждения.

В суде обвиняемый вину свою признал, уверял, что не планировал никого убивать, а хотел лишь проучить пострадавших.

По приговору суда он признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 8 годам лишения свободы за (ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 125 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.