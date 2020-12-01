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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:53407

Под Сумами подростки обокрали магазин

Работники Сумского районного отдела полиции оперативно раскрыли магазинную кражу.

Как установили оперативники сектора криминальной полиции, к краже оказались причастны двое местных ребят в возрасте 14 и 16 лет. Возвращаясь ночью домой, несовершеннолетние шли мимо магазина. Один из них и предложил приятелю «заглянуть» в магазин. Забравшись на крышу, они сняли кусок шиферной кровли и через чердак проникли в помещение торгового зала. Набрав в пакеты сладостей, сигарет и несколько бутылок алкогольных напитков, они тем же путем вернулись обратно и пошли к одному из них домой. Там, поровну разделив «добычу», окончательно разошлись по домам.

Владелица магазина, обнаружив утром кражу, немедленно обратилась в полицию. Оперативникам понадобилось буквально час, чтобы не только установить личности «ночных визитеров», но и изъять большую часть украденного товара.

Следователи квалифицировали действия несовершеннолетних в соответствии ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса «Кража» и начали досудебное расследование, в рамках которого устанавливают причины и обстоятельства кражи.

Дальнейшую судьбу юношей определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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