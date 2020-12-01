В Сумах остановилась часть троллейбусов Ухудшение синоптической ситуации в Сумах повлияло на работу коммунального транспорта.

Так, утром 14 декабря на некоторых маршрутах троллейбусов и автобусов вынужденно частично изменены схемы следования.

По состоянию на 11:00 к гололеду прибавилось намерзание осадков на контактной сети. В результате, на некоторых участках работу электротранспорта приостановлено. Больше всего это отразилось на работе маршрутов №1, №2, №3, №4, №5.

Из-за непогоды троллейбусы и автобусы будут курсировать без соблюдения скоростного режима и с отклонением от графиков.

Обращаемся к пассажирам с просьбой

- осуществлять посадку / высадку осторожно и не спеша;

- крепко держитесь за поручни и полностью ставьте ногу на ступеньку.

Делаем все возможное, чтобы восстановить движение коммунального транспорта в полном объеме, сообщили в КП «Электроавтотранс».