В Сумах остановилась часть троллейбусов

Так, утром 14 декабря на некоторых маршрутах троллейбусов и автобусов вынужденно частично изменены схемы следования.
По состоянию на 11:00 к гололеду прибавилось намерзание осадков на контактной сети. В результате, на некоторых участках работу электротранспорта приостановлено. Больше всего это отразилось на работе маршрутов №1, №2, №3, №4, №5.
Из-за непогоды троллейбусы и автобусы будут курсировать без соблюдения скоростного режима и с отклонением от графиков.
Обращаемся к пассажирам с просьбой
- осуществлять посадку / высадку осторожно и не спеша;
- крепко держитесь за поручни и полностью ставьте ногу на ступеньку.
Делаем все возможное, чтобы восстановить движение коммунального транспорта в полном объеме, сообщили в КП «Электроавтотранс».