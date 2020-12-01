В Сумах десятки травмированных и проблемы с транспортом из-за гололеда Утром 14 декабря на Сумщине идет ледяной дождь, на дорогах и тротуарах образовалась гололедица.

В нескольких городах школьники остались дома, в Сумах сообщили о проблемах с транспортом.

По состоянию на 11 утра в Сумском травмпункте зарегистрировано 60 травмированных. Об этом рассказал заведующий ортопедо-травматологическим отделением Владимир Сухоставец. Подобная ситуация, по словам врача, наблюдалась и в 2009 году, пишет Суспільне.

КП «Электроавтотранс» сообщил об изменении графиков движения транспорта из-за сложных участков на дорогах и намерзания льда на контактной сети.

Сумчане сообщают, что утром невозможно дозвониться в службы такси.

В Шостке, Белополье и Конотопе приняли решение оставить школьников 14-го декабря дома. Утром в нескольких учебных заведениях Сум также сообщили, что школьники, которые учатся во вторую смену, в школу не идут. Они будут учиться дистанционно.