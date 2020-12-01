Пьяный глуховчанин избил полицейского Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 36-летний житель Глухова нанес работнику полиции телесные повреждения.

В Глуховский отдел полиции поступило сообщение от местной женщины о совершении в отношении нее домашнего насилия. Поэтому на помощь ей отправилась группа реагирования патрульной полиции.

На появление правоохранителей сожитель заявительницы отреагировал крайне агрессивно - увидев их на пороге, сразу бросился на одного из них с кулаками и нанес ему телесные повреждения.

Вызванные медики «скорой» оказали полицейском помощь, после чего он вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет. Его дальнейшую судьбу определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.