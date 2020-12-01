На Сумщине спасатели вытянули из кювета два авто (видео) 13 декабря в 17:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, на автодороге «Киев - Сумы - Юнаковка», вблизи пгт Недригайлов, два легковых автомобиля попали в кювет. Звонил один водителей, который не мог выехать на твердую поверхность.

На место вызова направили отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части.

Работники Службы спасения пожарной автоцистерной повышенной проходимости ЗИЛ-131 с помощью троса отбуксировали транспортные средства из кювета на безопасный участок дороги. Водители поблагодарил спасателей за оказанную помощь и продолжили свое движение, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.