На Сумщине спасатели вытянули из кювета два авто (видео)

По предварительным данным, на автодороге «Киев - Сумы - Юнаковка», вблизи пгт Недригайлов, два легковых автомобиля попали в кювет. Звонил один водителей, который не мог выехать на твердую поверхность.
На место вызова направили отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части.
Работники Службы спасения пожарной автоцистерной повышенной проходимости ЗИЛ-131 с помощью троса отбуксировали транспортные средства из кювета на безопасный участок дороги. Водители поблагодарил спасателей за оказанную помощь и продолжили свое движение, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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