На Сумщине поймали мошенника, который опустошил кредитный счет киевлянина С помощью найденного на улице чужого мобильного телефона злоумышленник изменил код доступа к мобильному приложению финансового учреждения и снял со счета владельца 35000 гривен.

В полицию Шостки за помощью обратился 43-летний житель Киева, который в то время находился в райцентре в гостях у родственников. Он рассказал, что в один из вечеров потерял на улице свой мобильный телефон, а через несколько дней спустя обнаружил пропажу со своего «кредитного» счета 35 000 гривен.

Как выяснили правоохранители, деньги были перечислены на банковскую карточку 29-летнего жителя Шостки. Мужчину разыскали, опросили, и он признался в содеянном.

По словам подозреваемого, мобильный телефон ему продал знакомый, который, в свою очередь, нашел гаджет на улице. Увидев на экране мобильного «иконку» специального банковского приложения, он понял, что номер симки «привязан» к банковским карточкам законного владельца смартфона. С помощью нескольких нехитрых операций он сменил код доступа к финансовой странице потерпевшего и перевел его средства на свой счет.

В полиции относительно злоумышленника открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый уже полностью возместил потерпевшему материальный ущерб, вернув ему мобильный телефон и деньги.

Правоохранители рекомендуют гражданам - в случае потери или кражи мобильного телефона, к номеру которого «привязаны» ваши банковские счета, следует обязательно также блокировать и банковские карточки. Для этого следует немедленно обратиться в ближайший филиал вашего банка или на его «горячую линию». Один звонок - и вы обезопасите свои счета от несанкционированного доступа со стороны посторонних лиц, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.