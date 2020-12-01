В Сумах почтили память чернобыльцев В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 14 декабря сумчане возложили цветы к памятному знаку «Жертвам Чернобыля».

Именно 14 декабря было официально сообщено о завершении строительства саркофага над разрушенным в результате взрыва четвертым энергоблоком ЧАЭС. Сегодня руководство города, области и общественность собрались у памятного знака «Жертвам Чернобыля», почтили память погибших участников ликвидации аварии минутой молчания и обратились к присутствующим живым ликвидаторам со словами искренней благодарности за самоотверженность и героизм, проявленные в борьбе с невидимым врагом.

Сейчас в департаменте социального населения города, на учете состоит 2516 лиц, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы (ликвидаторов - 1441).