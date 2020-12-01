Поліція Сумщини попереджає про погіршення погодних умов На території області в період із 14 по 17 грудня очікується погіршенням погодних умов: опади у вигляді мокрого снігу та дощу, ожеледиця, поривчастий вітер та обмежена видимість. Тож, задля уникнення аварійності на дорогах, правоохоронці закликають громадян бути максимально уважними та неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.

Внаслідок погіршення погодних умов ускладниться покриття доріг та видимість, що у свою чергу може призвести до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод.

Враховуючи цей факт, поліцейські радять водіям за можливості взагалі утриматися від поїздок у ці дні, особливо на далекі відстані.

Але якщо виникла така потреба, і ви все ж таки змушені сісти за кермо, потурбуйтеся про власну безпеку. Не ігноруйте паски безпеки – пристебніться самі та прослідкуйте, щоб всі пасажири бути пристебнутими.

У сильний дощ чи снігопад краще зупинитися та перечекати негоду, а якщо виникає негайна потреба вирушити в дорогу – притримуйтеся мінімальної швидкості руху, безпечної дистанції та будьте максимально уважними.

Під час зупинки на дорозі в умовах недостатньої видимості, на транспортному засобі мають бути ввімкнені габаритні або стоянкові ліхтарі, а при вимушеній зупинці додатково – аварійна світлова сигналізація. Крім того, дозволяється додатково увімкнути ближнє світло або протитуманні фари та задні протитуманні ліхтарі.

В умовах недостатньої видимості використовуйте протитуманні фари як окремо, так і з ближнім або дальнім світлом фар, а в темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг - лише разом з ближнім або дальнім світлом фар.

Особливу увагу зверніть на технічний стан шин свого авто – вони повинні забезпечувати максимальне зчеплення з дорожнім покриттям, бути надійними та відповідати погодним умовам.

За недостатньої видимості, особливо з настанням сутінок, пішоходам, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, необхідно використовувати світловідбивні елементи (стрічки, наклейки, жилети тощо) або бути в одязі зі світловідбивними елементами. Велосипеди краще обладнати катафотами, ліхтариками чи іншими світловідбивними предметами, що дозволить водіям завчасно побачити їх та правильно зреагувати на можливу перешкоду.

Не ризикуйте в дорозі, беззаперечно дотримуйтесь Правил дорожнього руху, будьте обачні та уважні.

Відділ комунікації поліції Сумської області