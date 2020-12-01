Поліція Сумщини попереджає про погіршення погодних умов

Внаслідок погіршення погодних умов ускладниться покриття доріг та видимість, що у свою чергу може призвести до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод.
Враховуючи цей факт, поліцейські радять водіям за можливості взагалі утриматися від поїздок у ці дні, особливо на далекі відстані.
Але якщо виникла така потреба, і ви все ж таки змушені сісти за кермо, потурбуйтеся про власну безпеку. Не ігноруйте паски безпеки – пристебніться самі та прослідкуйте, щоб всі пасажири бути пристебнутими.
У сильний дощ чи снігопад краще зупинитися та перечекати негоду, а якщо виникає негайна потреба вирушити в дорогу – притримуйтеся мінімальної швидкості руху, безпечної дистанції та будьте максимально уважними.
Під час зупинки на дорозі в умовах недостатньої видимості, на транспортному засобі мають бути ввімкнені габаритні або стоянкові ліхтарі, а при вимушеній зупинці додатково – аварійна світлова сигналізація. Крім того, дозволяється додатково увімкнути ближнє світло або протитуманні фари та задні протитуманні ліхтарі.
В умовах недостатньої видимості використовуйте протитуманні фари як окремо, так і з ближнім або дальнім світлом фар, а в темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг - лише разом з ближнім або дальнім світлом фар.
Особливу увагу зверніть на технічний стан шин свого авто – вони повинні забезпечувати максимальне зчеплення з дорожнім покриттям, бути надійними та відповідати погодним умовам.
За недостатньої видимості, особливо з настанням сутінок, пішоходам, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, необхідно використовувати світловідбивні елементи (стрічки, наклейки, жилети тощо) або бути в одязі зі світловідбивними елементами. Велосипеди краще обладнати катафотами, ліхтариками чи іншими світловідбивними предметами, що дозволить водіям завчасно побачити їх та правильно зреагувати на можливу перешкоду.
Не ризикуйте в дорозі, беззаперечно дотримуйтесь Правил дорожнього руху, будьте обачні та уважні.
Відділ комунікації поліції Сумської області