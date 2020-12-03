Сумські рятувальники провели рейд житловим сектором аби убезпечити містян від пожеж

Рятувальники зазначають, що найчастіше під час опалювального сезону пожежі в житловому секторі виникають внаслідок необережного поводження з пічним опаленням, через несправні побутові прилади та перенавантаження електромережі. Тож, Служба порятунку закликає громадян завжди дотримуватися простих правил безпеки у побуті для того, щоб не стати частиною невтішної статистики.
Рятувальники продовжують проводити профілактичну роботу серед населення щодо правильного використання печей і електрообігрівачів, аби запобігти можливим трагедіям. Фахівці ДСНС вкотре нагадали про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у побуті, зокрема:
- не використовуйте для обігріву помешкань, несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади;
- дотримуйтесь правил безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та систем пічного опалення в будинках; не залишайте без нагляду увімкненні в електромережу нагрівальні прилади, телевізори, праски тощо;
- не паліть у ліжку!!! Це – одна з головних причин смертельних випадків при пожежах в оселях;
- тримайте запальнички та сірники подалі від дітей та у недосяжних для них місцях; ніколи не дозволяйте дітям бавитися зі сірниками і запальничками.
Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області