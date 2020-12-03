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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:14332

Сумські рятувальники провели рейд житловим сектором аби убезпечити містян від пожеж

Проведення профілактичних відпрацювань фахівцями ДСНС України - є одним із методів боротьби з пожежами у житловому секторі.

Рятувальники зазначають, що найчастіше під час опалювального сезону пожежі в житловому секторі виникають внаслідок необережного поводження з пічним опаленням, через несправні побутові прилади та перенавантаження електромережі. Тож, Служба порятунку закликає громадян завжди дотримуватися простих правил безпеки у побуті для того, щоб не стати частиною невтішної статистики.

Рятувальники продовжують проводити профілактичну роботу серед населення щодо правильного використання печей і електрообігрівачів, аби запобігти можливим трагедіям. Фахівці ДСНС вкотре нагадали про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у побуті, зокрема:

- не використовуйте для обігріву помешкань, несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади;

- дотримуйтесь правил безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та систем пічного опалення в будинках; не залишайте без нагляду увімкненні в електромережу нагрівальні прилади, телевізори, праски тощо;

- не паліть у ліжку!!! Це – одна з головних причин смертельних випадків при пожежах в оселях;

- тримайте запальнички та сірники подалі від дітей та у недосяжних для них місцях; ніколи не дозволяйте дітям бавитися зі сірниками і запальничками.

Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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