Избран секретарь Шосткинского горсовета Сегодня, 14 декабря, прошло второе пленарное заседание І сессии городского совета.

Состоялись выборы секретаря горсовета. Была предложена кандидатура депутата от партии «Опозиційна платформа – За життя» Анны Пилипейко.

По итогам тайного голосования она избрана секретарем Шосткинского городского совета. За нее отдали голоса 20 депутатов. Отметим, что на пленарном заседании отсутствовали народные избранники от партий «За майбутнє», «Європейська солідарність», ВО «Батьківщина», «Рідне місто».

До избрания секретарем горсовета Анна Пилипейко занималась предпринимательской деятельностью. Ее муж Владимир Пилипейко является депутатом областного совета, руководителем местной организации партии «Опозиційна платформа – За життя», пишет Шостка.инфо.