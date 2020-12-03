Сумские больницы получили 50 кислородных концентраторов Сумские больницы получили приобретенные на средства громады 50 кислородных концентраторов для помощи больным коронавирусом.

Аппараты обошлись в 3 млн гривен. Кислородные концентраторы распределили между двумя больницами: КНП «Клиническая больница № 5» - 40 штук, КНП «Клиническая больница № 4» - 10. Аппараты укомплектованы всем необходимым для оказания помощи. Каждый рассчитан на двух пациентов. Как рассказала начальник отдела здравоохранения Елена Чумаченко, такое оборудование до сих пор использовалось в КНП «Клиническая больница № 4», где получило положительные отзывы врачей. Она сообщила, что новые концентраторы распределяли в зависимости от мощностей больниц и обеспеченности ими. Чиновница сообщила, что при необходимости, аппараты можно легко переместить из одного заведения в другое.

Директор КНП «Клиническая больница № 5» Вячеслав Петренко отметил, что применение кислородных концентраторов является важной частью лечения COVID-19, и отчасти от того, во время ли пациент его получит, зависит жизнь больного. До этого врачи располагали 41 кислородным концентратором другой комплектации, каждый из которых приспособлен для одного пациента. С новым оборудованием медицинское учреждение готово обеспечить потребность в кислороде с помощью кислородных концентраторов и точек прямой подачи кислорода 223 пациентам. Ежесуточно больница использует до 1 т кислорода.

На следующей неделе Сумы должны получить еще 40 кислородных концентраторов такого же класса, стоимостью 2,4 млн гривен. Аппараты приобретены за счет субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий, полученной из Государственного бюджета при содействии народного депутата Украины Татьяны Рябухи.