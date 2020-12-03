В Сумах все троллейбусы возвращаются в депо Ухудшение синоптической ситуации блокирует движение троллейбусов по городу.

Стремительные перепады температурного режима вызывают обледенение троллеи, на некоторых участках контактные провода от налипания льда провисают. Продолжение движения электротранспорта в таких условиях может привести к порче токоприемников и других частей, отвечающих за работу троллейбусов, и выход из строя контактной системы по городу в целом.

В связи с этим все троллейбусы, которые сейчас работают в линии, возвращаются на территорию депо: ЗиУ - самостоятельно, с периодическими остановками, что позволит частично охлаждать головки токоприемников; «Богданы» и ЮМЗ - на буксире спецмашин воинской части А 1476.

Коммунальные автобусы продолжают работать по маршрутам, но без соблюдения скоростного режима и без соблюдения графиков.