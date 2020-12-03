Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:19798

В Сумах все троллейбусы возвращаются в депо

Ухудшение синоптической ситуации блокирует движение троллейбусов по городу.

Стремительные перепады температурного режима вызывают обледенение троллеи, на некоторых участках контактные провода от налипания льда провисают. Продолжение движения электротранспорта в таких условиях может привести к порче токоприемников и других частей, отвечающих за работу троллейбусов, и выход из строя контактной системы по городу в целом.

В связи с этим все троллейбусы, которые сейчас работают в линии, возвращаются на территорию депо: ЗиУ - самостоятельно, с периодическими остановками, что позволит частично охлаждать головки токоприемников; «Богданы» и ЮМЗ - на буксире спецмашин воинской части А 1476.

Коммунальные автобусы продолжают работать по маршрутам, но без соблюдения скоростного режима и без соблюдения графиков.

Общество

Новости

На Сумщине 35968 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:22
Сумской гололед попал в эфир ТСН (видео)
Сегодня 17:23
В Сумах с утра не работает светофор на самом крупном перекрестке
Сегодня 17:17
Как сумчанам получить компенсацию за полученные во время гололеда травмы?
Сегодня 16:53
В Сумах грузовик на переходе наехал на пенсионерку (видео)
Сегодня 16:35
На Сумщине будут судить чиновницу агролесхоза за незаконную рубку деревьев на 1 млн грн
Сегодня 15:52
В Конотопе объявили подозрение подростку за фейковое разбойное нападение
Сегодня 15:47
На Сумщине в кювете оказался рейсовый автобус
Сегодня 15:40
В Сумах все троллейбусы возвращаются в депо
Сегодня 15:19
Сумские больницы получили 50 кислородных концентраторов
Сегодня 14:52
Избран секретарь Шосткинского горсовета
Сегодня 14:16
Сумські рятувальники провели рейд житловим сектором аби убезпечити містян від пожеж
Сегодня 14:14
view counter

Статьи

Юридичний всеобуч від служби зайнятості Сумщини: 5 аспектів змін істотних умов праці
Сегодня 16:41
Совет специалиста. Зачем и как при строительно-ремонтных работах используют стеклосетку?
Сегодня 13:57
С 1 января вступают в силу новые санитарные правила для школ. Что они предусматривают?
Вчера 15:10
Тренер «Альянса»: «Мы довольны тем местом, на котором находимся»
10.12.2020 18:12
Не виходьте на тонку кригу – закликають сумські рятувальники!
10.12.2020 15:21
У Сумській міськраді п’ятеро безробітних та 11 посадовців
10.12.2020 11:27
Де вирощуються новорічні ялинки від лісівників Сумщини і як перевірити легальність їх походження?
09.12.2020 14:43
10 причин, почему опытные строители выбирают стекловолоконную сетку украинского производителя «Latymer»
09.12.2020 11:02
Запальні свята: що треба знати про використання піротехніки
08.12.2020 15:17
Час купувати ялинку
07.12.2020 16:27
Пандемия коронавируса и пищевая безопасность
07.12.2020 13:20
Сумська обласна рада 8-го скликання: поіменний склад
03.12.2020 10:37
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.