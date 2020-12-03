На Сумщине в кювете оказался рейсовый автобус В Середина-Будском районе спасатели оказали помощь водителю рейсового автобуса.

14 декабря в 5:34 в Службу спасения 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи в пгт Знобь-Новгородское Середина-Будского района. На место происшествия был направлен дежурный караул 42-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что рейсовый автобус с пассажирами, который двигался по маршруту Знобь-Новгородское – Сумы, из-за сложных погодных условий и гололеда съехал с дороги и оказался в кювете. Спасатели с помощью автомобиля повышенной проходимости на базе ЗИЛ-131 отбуксировали на безопасный участок дороги, после чего он продолжил свое движение. В результате происшествия никто не пострадал.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единица специальной техники и 2 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.