В Конотопе объявили подозрение подростку за фейковое разбойное нападение 17-летний конотопчанин, отдав свой мобильный телефон в счет уплаты долга товарищу, не нашел ничего лучшего, как объяснить бабушке-опекуну отсутствие гаджета разбойным нападением на себя.

Получив сообщение о разбойном нападении на несовершеннолетнего, полицейские немедленно выехали на место происшествия и опросили «потерпевшего». Тот объяснил, что на него будто бы напали двое мужчин и, угрожая оружием, отобрали мобильный телефон, о чем уже в присутствии полицейских парень написал соответствующее заявление.

Проверяя полученную информацию, инспекторы по ювенальной превенции установили, что один из так называемых нападавших уже длительное время проживает в другом городе и в Конотоп не приезжает. Пообщавшись же с другим фигурантом дела, которого указал заявитель, правоохранители выяснили, что последний задолжал товарищу кругленькую сумму денег, но возвращать долг нечем, поэтому во время одной из встреч с «заемщиком» предложил ему свой телефон, но испугавшись признаваться в этом бабушке, придумал историю с нападением.

«Сейчас указанный гаджет изъят и возвращен владельцу, - комментирует ситуацию Александр Васильченко, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции. - Что касается самого юноши, то ему за ложное сообщение о преступлении следователи уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления) и ч. 1 ст. 384 (Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) Уголовного кодекса Украины».

И теперь судьбу юноши решит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.