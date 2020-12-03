На Сумщине будут судить чиновницу агролесхоза за незаконную рубку деревьев на 1 млн грн Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении должностного лица агролесхоза, которая подделала лесорубный билет и допустила незаконное темницу деревьев почти на 1 млн грн (ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 246 УК Украины).

По данным следствия, инженер по лесопользованию, зная, что санитарная выборочная рубка на определенной территории агролесхоза уже проведена, без законных на то оснований оформила новый лесорубный билет, в который внесла заведомо ложные сведения. На основании указанного официального документа в конце 2019 года работники провели лесорубные работы и срубили 325 деревьев на землях лесного фонда. Общий ущерб, причиненный государству в результате противоправных действий инженера по лесопользованию составляет 926 тыс. грн.

Противоправную деятельность лица разоблачили по материалам Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.