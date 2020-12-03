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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:23113

Сумской гололед попал в эфир ТСН (видео)

Многочисленные ДТП, люди в травмпунктах и измененные маршруты: Сумскую область уже вторые сутки накрывают ледяные дожди.

Север, центр и восток Украины — в плену циклона. Снег переходит в дождь, а оттепель меняют заморозки. На дорогах и тротуарах — гололед. Все старания коммунальщиков осадки сводят на нет — песок и соль, которыми посыпают дороги, смывает дождь, местами он сразу же примерзает. Сумскую область ледяные дожди накрывают второй день подряд. Из-за гололеда на дорогах области — многочисленные аварии, а травмпунктах — пешеходы, которые не устояли на тротуарах. Об этом говорится 14 ноября в сюжете ТСН.

Нынешняя погода в первую очередь — это настоящее испытание для пешеходов. В течение дня и дождь лил, и крупа сыпала, и таяло и подмерзало. Второй день подряд Сумскую область накрывает ледяной дождь. В Шостке, Конотопе и Белополье из-за гололеда сегодня школьники учатся дистанционно. На дорогах области фиксируют многочисленные аварии.

Спасатели достают из кюветов легковушки, буксируют рейсовые автобусы и маршрутки, которые съехали в кювет. Пока данных о пострадавших в авариях нет. Чего не скажешь о пешеходах. Только за сегодня в травмпункт в Сумах обратились около 80 человек с переломами, вывихами, растяжениями.

Коммунальные автобусы курсируют по измененным маршрутам. А троллейбусы из-за обледенения линий (проводов) — где-то совсем останавливаются. Сейчас те, что остались на рейсах — возвращаются в депо. Все дороги — просыпанные смесью, пробок нет. А вот тротуары и остановки общественного транспорта — скользкие. Жители жалуются, что их не посыпают, и выкладывают в соцсети видео, кто и как добирался на работу.

Днем в Сумах такой гололеда как был утром — уже не было. Потеплело и пошел сильный дождь, который немного разбил ледяную корку. Поэтому передвигаться стало немного легче.

После обеда все что растаяло и налило — опять начало замерзать, но дождь не прекращается. Природа — невероятно красивая, деревья, кусты, трава — просто хрустальные. Но не трудно догадаться, что такая красота достаточно опасна и может привести к обесточиванию. Итак, следующая ночь и утро для жителей Сумской области очевидно будут нелегкими.

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