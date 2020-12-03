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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:371

Исполнительная служба выставила на продажу 22% акций Сумского НПО

Отдел принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Сумской области продает на электронном аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ") корпоративные права АО "Сумское НПО" в уставном капитале ООО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (СМНПО) в размере 21,67% из-за долгов по заработной плате в размере 170 млн грн.Источник: https://biz.censor.net/n3236870

Как сообщает пресс-служба СЕТАМ, стартовая цена пакета составляет 81,14 млн грн, аукцион по его продаже запланирован на 30 декабря, пишет Цензор.нет.

OpenMarket напоминает, что первоначально эти корпоративные права были выставлены на онлайн-аукцион в апреле текущего года по цене 216,37 млн грн (номинальная стоимость), однако торги не состоялись.

Затем они выставлялись на торги еще дважды – сначала за 162,27 млн грн, затем за 108,18 млн грн, однако проданы не были.

Напомним, ООО "СМНПО" создано на базе АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумское НПО), которое передало в уставный фонд ООО большинство своего имущества. На предприятии работает около 3500 человек. Общая площадь цехов 591,81 тыс. кв. м, общая производственная площадь – 503,691 кв. м.

"Лот выставлен исполнительной службой из-за долгов по зарплате на общую сумму 170 млн грн. Надеюсь, что благодаря OpenMarket и ГИС работники предприятия наконец смогут получить заработанные средства. Учитывая мощности и разнообразие производства, думаю, этот аукцион непременно заинтересует как украинских, так и зарубежных инвесторов", – отметил генеральный директор СЕТАМ Александр Мамро.

Кроме ПАО "Сумское НПО" (в июле 2019 года преобразовано в ЧАО, а в 2020 году переименовано в "СМНПО-Инжиниринг"), совладельцем ООО "СМНПО" является кипрская компания Inter Growth Investments с долей в 78,32%. Конечным бенефициаром указан гражданин России Владимир Лукьяненко (сын гендиректора АО "Сумское НПО" Владимира Лукьяненко ).

По состоянию на 3 квартал 2020 года Inter Growth Investments также владело 83,91% акций ПАО "Сумское НПО", еще 13,51% принадлежит кипрской "Просцено трейдинг".

 
Экономика
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