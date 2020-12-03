У Сумах шукають амбасадорів Сумська міська рада, КУ «Агенція промоції «Суми» СМР, Центр освіти упродовж життя запрошують людей будь-якого віку, які хочуть опанувати професію гіда, до участі в сертифікованому навчальному курсі «Школа амбасадорів міста. Online, Volume1».

Упродовж навчального курсу слухачі школи знайомитимуться з історією та культурою міста Суми, спілкуватимуться з досвідченими екскурсоводами та видатними людьми, дізнаються про зниклі пам’ятки та вулиці, новобудови, політику, релігію, моду, гастрономію регіону та багато іншого. Також під час навчання вони розроблятимуть нові екскурсійні маршрути.

Не втрачайте свій шанс стати амбасадором міста Суми! Просто заповніть заявку https://forms.gle/hn4SmAEWV4i78mdDA та долучайтеся до спільноти Школа онлайн-амбасадорів. Суми.