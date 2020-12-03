150 мешков одежды и 30 мешков игрушек: сумчане собирали подарки для детских домов В воскресенье, 13 декабря, к памятнику сахару сносили подарки для детских домов-интернатов.

На Покровской площади с 12 до 18 часов собирали вещи и игрушки, чтобы на праздник передать их тем, кто в этом нуждается, пишет Суспільне.

Акцию по сбору вещей группа друзей-сумчан начала 5 лет назад. С тех пор за неделю до дня Святого Николая, собирают среди сумчан подарки и передают в детдома области.

Екатерина Корниенко присоединилась к акции и принесла одежду, которую носили 1-2 раза и средства гигиены.

«Очень приятно, что есть такие люди, которые создают такие акции, привлекают молодежь к такому», - говорит сумчанка, которая принесла вещи.

«Жена - социальный педагог по образованию, я - психолог, мы знаем все эти проблемы, и ребенок решил поделиться. Мы собрали игрушки, которыми уже не играет наш ребенок, вещи и принесли», - рассказывает Евгений Яценко, который также принял участие в акции.

В этом году, по словам организаторов, подарки повезут в Сумской дом малютки, а также в Ульяновский, Штеповский, Белопольский и Хоружевский интернаты.

«Наша основная цель, наша мотивация - показать, что каждый человек, даже не занимая определенной должности, не имея значительных средств, может в этой жизни что-то менять и помогать другим. Обычно перед тем, как ехать к детям, мы узнаем, что именно они ожидают от нас. Для этих детей необходимо все: от банальных средств гигиены до, например, в Ульяновку мы повезем несколько утюгов», - рассказывает соорганизатор акции Александр.

По словам соорганизатора акции Дмитрия Дубовика, за 6 часов собрали около 150 мешков одежды, 30 мешков игрушек, а также около 14 тысяч гривен. На них закупят необходимые для детей вещи. Собранные вещи сначала сортируют по возрасту детей, а 19 декабря отвезут в интернаты области.