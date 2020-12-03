Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:32339

150 мешков одежды и 30 мешков игрушек: сумчане собирали подарки для детских домов

В воскресенье, 13 декабря, к памятнику сахару сносили подарки для детских домов-интернатов.

На Покровской площади с 12 до 18 часов собирали вещи и игрушки, чтобы на праздник передать их тем, кто в этом нуждается, пишет Суспільне.

Акцию по сбору вещей группа друзей-сумчан начала 5 лет назад. С тех пор за неделю до дня Святого Николая, собирают среди сумчан подарки и передают в детдома области.

Екатерина Корниенко присоединилась к акции и принесла одежду, которую носили 1-2 раза и средства гигиены.

«Очень приятно, что есть такие люди, которые создают такие акции, привлекают молодежь к такому», - говорит сумчанка, которая принесла вещи.

«Жена - социальный педагог по образованию, я - психолог, мы знаем все эти проблемы, и ребенок решил поделиться. Мы собрали игрушки, которыми уже не играет наш ребенок, вещи и принесли», - рассказывает Евгений Яценко, который также принял участие в акции.

В этом году, по словам организаторов, подарки повезут в Сумской дом малютки, а также в Ульяновский, Штеповский, Белопольский и Хоружевский интернаты.

«Наша основная цель, наша мотивация - показать, что каждый человек, даже не занимая определенной должности, не имея значительных средств, может в этой жизни что-то менять и помогать другим. Обычно перед тем, как ехать к детям, мы узнаем, что именно они ожидают от нас. Для этих детей необходимо все: от банальных средств гигиены до, например, в Ульяновку мы повезем несколько утюгов», - рассказывает соорганизатор акции Александр.

По словам соорганизатора акции Дмитрия Дубовика, за 6 часов собрали около 150 мешков одежды, 30 мешков игрушек, а также около 14 тысяч гривен. На них закупят необходимые для детей вещи. Собранные вещи сначала сортируют по возрасту детей, а 19 декабря отвезут в интернаты области.

Общество

Новости

На Сумщине 35968 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:22
Антимонопольный комитет оштрафовал предприятие Сумщины с за подделку сыра и масла
Сегодня 23:32
На Сумщине патрульные помогли вытащить автомобиль из кювета (видео)
Сегодня 23:23
В Сумах маршрутка сбила велосипедиста (видео)
Сегодня 23:17
В Украине с 19 декабря вводятся новые карантинные ограничения: что запретят?
Сегодня 22:46
Выборы закончились: в Сумах передумали строить стадион для хоккея на траве?
Сегодня 22:20
В Сумах задержали иностранного мошенника
Сегодня 21:46
«Вытолкали из автобуса»: сумчанин попал в больницу с тяжелым переломом руки
Сегодня 21:37
150 мешков одежды и 30 мешков игрушек: сумчане собирали подарки для детских домов
Сегодня 21:32
В Сумской гимназии-интернате для одаренных детей отравились шесть воспитанников?
Сегодня 21:16
У Сумах шукають амбасадорів
Сегодня 17:59
Исполнительная служба выставила на продажу 22% акций Сумского НПО
Сегодня 17:37
view counter

Статьи

Юридичний всеобуч від служби зайнятості Сумщини: 5 аспектів змін істотних умов праці
Сегодня 16:41
Совет специалиста. Зачем и как при строительно-ремонтных работах используют стеклосетку?
Сегодня 13:57
С 1 января вступают в силу новые санитарные правила для школ. Что они предусматривают?
Вчера 15:10
Тренер «Альянса»: «Мы довольны тем местом, на котором находимся»
10.12.2020 18:12
Не виходьте на тонку кригу – закликають сумські рятувальники!
10.12.2020 15:21
У Сумській міськраді п’ятеро безробітних та 11 посадовців
10.12.2020 11:27
Де вирощуються новорічні ялинки від лісівників Сумщини і як перевірити легальність їх походження?
09.12.2020 14:43
10 причин, почему опытные строители выбирают стекловолоконную сетку украинского производителя «Latymer»
09.12.2020 11:02
Запальні свята: що треба знати про використання піротехніки
08.12.2020 15:17
Час купувати ялинку
07.12.2020 16:27
Пандемия коронавируса и пищевая безопасность
07.12.2020 13:20
Сумська обласна рада 8-го скликання: поіменний склад
03.12.2020 10:37
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.