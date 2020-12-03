«Вытолкали из автобуса»: сумчанин попал в больницу с тяжелым переломом руки В Сумах мужчина пожаловался на то, что его вытолкнули из автобуса. В результате он получил сложный перелом руки. В коммунальном предприятии, которому принадлежит автобус, обвинения отвергают.

Информацию об этом случае выложила родственница мужчины Виктория Михайлова на своей странице в Фейсбуке с просьбой откликнуться свидетелей. Сам Михаил Будичин лежит в ортопедическом отделении Центральной городской больницы, пишет Суспільне.

О случае, который с ним произошел 9 декабря, говорит: «Зашел в автобус: только садиться, в маске, как нужно, как сразу оказался под магазином. Даже не понял, что и к чему. Водителя я знаю прекрасно – 59-й автобус. Меня там подняли, на маршрутку посадили, и я маршруткой приехал домой».

Сейчас за ним ухаживает Виктория Михайлова.

«У него перелом - от плеча до локтя, в четырех местах. Врач сказал, что надо делать операцию, а то не срастется. Врач сказал - 7000 гривен, а потом еще – реабилитация», - говорит женщина.

По словам потерпевшего, произошло все на остановке с магазином «Компрессорное производство», на проспекте Курском.

В КП «Электроавтотранс», который обслуживает 59-й маршрут, говорят, что согласно автоматизированной программы, которая отслеживает движение коммунального транспорта, красные автобусы в тот день работали на других маршрутах.

«9 декабря на маршруте № 59, который был указан, работало 5 автобусов, но ни один из них красного цвета не был. В этот период, о котором говорится: с 15.00 до 16.00 на линии работал автобус с госномером 44-13. В 15:40 он следовал в направлении из центра до Веретеновки», - говорит пресс-секретарь КП «Электроавотранс» Ирина Крячко.

Также добавляет: «Говорит, что его вытолкнул водитель, но если вы посмотрите, то добраться до пассажира водителю не так уж и легко: нужно выйти из кабины, обойти транспортное средство, затем зайти в салон и потом вытолкнуть».

В полиции проводят проверку, говорит старшая инспектор отдела коммуникаций Нацполиции Сумщины Виктория Мкртчян:

«10 декабря в полицию обратился 66-летний житель областного центра. Он сообщил, что получил травмы в общественном транспорте. Сейчас информацию зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством, проводят соответствующие проверки и устанавливают все обстоятельства этого события», - сказала она.