Выборы закончились: в Сумах передумали строить стадион для хоккея на траве?

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.
«Друзья, помните эту замечательную новость?
В Сумах готова проектно-сметная документация по строительству современного стадиона для хоккея на траве.
Наконец?!
Но ответ не задержался: на ближайшей сессии горсовета, средства выделенные на разработку проекта (600 тыс.) вообще снимают.
А что вы хотели? Выборы закончились, обещания розданы, теперь можно и о себе подумать.
Интересно, есть ли еще город в стране, где так откровенно презирают спорт и спортсменов?», - спрашивает депутат.
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