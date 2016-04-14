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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:20216

Выборы закончились: в Сумах передумали строить стадион для хоккея на траве?

В городском бюджете не нашлось 600 тыс. грн на разработку проекта стадиона для хоккея на траве.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Друзья, помните эту замечательную новость?

В Сумах готова проектно-сметная документация по строительству современного стадиона для хоккея на траве.

Наконец?!

Но ответ не задержался: на ближайшей сессии горсовета, средства выделенные на разработку проекта (600 тыс.) вообще снимают.

А что вы хотели? Выборы закончились, обещания розданы, теперь можно и о себе подумать.

Интересно, есть ли еще город в стране, где так откровенно презирают спорт и спортсменов?», - спрашивает депутат.

Спорт Стадион для хоккея на траве

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