Выборы закончились: в Сумах передумали строить стадион для хоккея на траве? В городском бюджете не нашлось 600 тыс. грн на разработку проекта стадиона для хоккея на траве.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Друзья, помните эту замечательную новость?

В Сумах готова проектно-сметная документация по строительству современного стадиона для хоккея на траве.

Наконец?!

Но ответ не задержался: на ближайшей сессии горсовета, средства выделенные на разработку проекта (600 тыс.) вообще снимают.

А что вы хотели? Выборы закончились, обещания розданы, теперь можно и о себе подумать.

Интересно, есть ли еще город в стране, где так откровенно презирают спорт и спортсменов?», - спрашивает депутат.