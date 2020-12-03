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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:46232

В Украине с 19 декабря вводятся новые карантинные ограничения: что запретят?

На всей территории Украины с 19 декабря 2020 года будут действовать одни и те же карантинные ограничения.

Правительство утвердило перечень, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникаций Секретариата КМУ.

"С 19 декабря 2020 года по всей территории Украины будут действовать новые ограничения", - говорится в сообщении.

В частности новые ограничения запрещают:

  • - Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.
  • - Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.
  • - Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более чем один человек на 10 кв. метров.
  • - Работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.
  • - Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более чем одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

 

Ограничения, которые продолжают работать без изменений (запрещается):

  • - Пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.
  • - Самовольное оставление места изоляции или обсервации.
  • - Проведение массовых культурных (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и недодержана дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры, необходимые для обеспечения работы органов власти).
  • - Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала.
  • - Перевозки в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро).
  • - Проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.
  • - Размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за столом и когда расстояние между столами менее чем 2 метра.
  • - Работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, а не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно одетых средств индивидуальной защиты.
  • - Пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).
  • - Деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений).
  • - Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.
  • - Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.
  • - Проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, помощи при родах, лечения онкобольных, высокоспециализированной (третичной) медпомощи и другой неотложной медпомощи).
  • - Работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров.
  • - Посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев.
  • - Пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).
  • - Посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).
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