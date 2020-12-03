В Сумах маршрутка сбила велосипедиста (видео) ДТП произошло 12 декабря на перекрестке улиц Степана Бандеры и Засумская около 7 утра.

По предварительным данным, 57-летний водитель автобуса «Рута 25», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении и допустил наезд на мужчину, который двигался на велосипеде по главной дороге.

В результате ДТП 70-летний велосипедист получил телесные повреждения. Патрульные оказали мужчине домедицинскую помощь и сразу же вызвали медиков. Врачи доставили гражданина в учреждение здравоохранения.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.