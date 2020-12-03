Сердобольные глуховчане соорудили хижину для бездомных псов

У противников бродячих псов и зоозащитников возникла бы дискуссия по данному поводу. Но тема из года в год остается актуальной. Находятся сердобольные горожане, кто не может хладнокровно наблюдать за скитанием кошек и собак. Кто как может, так и помогает. Как быть с наступлением холодов?
Вот уже вторую зиму подряд журналисты Глухов.Инфо наблюдают среди многоэтажек практически у забора начальной школы Глуховской ООШ №1 собственноручно сооруженную людьми хижину. Подручные материалы в виде картона, клеенки, старой одежды пошли в ход на благоустройство жилья для собак, живущих без крова в морозную погоду. Здесь же наблюдается и посуда с пищей для четвероногих.
Сытый пес оставил свое жилье и беззаботно гуляет по периметру. Видать, такое соседство не доставляет хлопот местным жителям, пишет Глухів.інфо.