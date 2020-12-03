Антимонопольный комитет оштрафовал предприятие Сумщины с за подделку сыра и масла

Общая сумма штрафов, которые были наложены на шесть производителей, превысило 111,5 млн грн. Об этом сообщили на сайте ведомства.
По результатам расследования выявлен ряд производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и называли такую продукцию «маслом». Отдельные же бизнесмены прибегали к замене молочных жиров растительными и в другой продукции. В частности, Комитет обнаружил несоответствие жиров в составе твердых сыров.
Такие «немасло» и «несыр», кроме магазинов и рынков, могли попадать в школы, детсады, интернаты, больницы, пансионаты, вузов.
К сожалению, для некоторых производителей приоритетом в деятельности является возможность получить преимущества перед другими конкурентами и желание увеличить свой доход. Поэтому они закрывают глаза на нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, проявляют неуважение к потребителю. А их продукция - даже может представлять угрозу здоровью людей, - отметили в АМКУ.
С точки зрения закона, сливочное масло и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могут входить жиры и белки немолочного происхождения. При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция уже не может называться ни «сыром», ни «маслом».
На производителей, которые распространяли информацию, которая вводит в заблуждение граждан, сегодня, 10 декабря, решениями АМКУ были наложены штрафы:
ГП «Староконстантиновский молочный завод» (Хмельницкая обл.) – 84,892 млн грн.
ООО «Деражнянский молочный завод» (Хмельницкая обл.) – 9,459 млн грн.
ООО «Вивальди Д» (Днепропетровская обл.) – 6,9 млн грн.
ООО «Интер-мол» (Днепропетровская обл.) – 4,022 млн грн.
ООО «ОМПК «Славия» (Сумская обл.) – 3,5 млн грн.
ООО «Ива-арт» (Ивано-Франковская обл.) – 2,8 млн грн.
В комитете отметили, что некоторые производители прибегают к изготовлению некачественной продукции не впервые.