Антимонопольный комитет оштрафовал предприятие Сумщины с за подделку сыра и масла Антимонопольный комитет Украины принял решение по делам, которые были начаты после масштабного исследования молочной продукции.

Общая сумма штрафов, которые были наложены на шесть производителей, превысило 111,5 млн грн. Об этом сообщили на сайте ведомства.

По результатам расследования выявлен ряд производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и называли такую продукцию «маслом». Отдельные же бизнесмены прибегали к замене молочных жиров растительными и в другой продукции. В частности, Комитет обнаружил несоответствие жиров в составе твердых сыров.

Такие «немасло» и «несыр», кроме магазинов и рынков, могли попадать в школы, детсады, интернаты, больницы, пансионаты, вузов.

К сожалению, для некоторых производителей приоритетом в деятельности является возможность получить преимущества перед другими конкурентами и желание увеличить свой доход. Поэтому они закрывают глаза на нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, проявляют неуважение к потребителю. А их продукция - даже может представлять угрозу здоровью людей, - отметили в АМКУ.

С точки зрения закона, сливочное масло и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могут входить жиры и белки немолочного происхождения. При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция уже не может называться ни «сыром», ни «маслом».

На производителей, которые распространяли информацию, которая вводит в заблуждение граждан, сегодня, 10 декабря, решениями АМКУ были наложены штрафы:

ГП «Староконстантиновский молочный завод» (Хмельницкая обл.) – 84,892 млн грн.

ООО «Деражнянский молочный завод» (Хмельницкая обл.) – 9,459 млн грн.

ООО «Вивальди Д» (Днепропетровская обл.) – 6,9 млн грн.

ООО «Интер-мол» (Днепропетровская обл.) – 4,022 млн грн.

ООО «ОМПК «Славия» (Сумская обл.) – 3,5 млн грн.

ООО «Ива-арт» (Ивано-Франковская обл.) – 2,8 млн грн.

В комитете отметили, что некоторые производители прибегают к изготовлению некачественной продукции не впервые.