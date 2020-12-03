Конотопский борец выиграл «бронзу» на Кубке мира 12 декабря в Сербии стартовал Кубок мира по трем стилям борбы.

Первыми на ковер вышли представители греко-римской борьбы.

В понедельник вечером в весе до 130 кг наш земляк, конотопчанин Николай Кучмий, который выступает за столицу, завоевал третье место, поборов в малом финале армянина Давида Овсапяна.

Николай уступал, однако боролся до конца. Когда времени практически не осталось, и шансов вроде тоже, Николай, буквально за несколько секунд до свистка, решился и провел молниеносную атаку, сбил соперника вниз и вырвал решающие два балла! И еще один балл судьи отдали за неоправданный челлендж со стороны секундантов Овасапяна.