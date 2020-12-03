Сумы остались сегодня без троллейбусов В связи с осложнением погодных условий, что повлекло сильное обмерзание троллеи, сегодня, 15 декабря, троллейбусы не будут ходить.

Пассажиров будут перевозить коммунальные автобусы, которые будут осуществлять перевозки в соответствии с маршрутами, но из-за гололедицы без соблюдения скоростного режима и без соблюдения графиков.

КП «Электроавтотранс» обращается к пассажирам с просьбой:

- с пониманием относиться к сложившейся ситуации и планировать маршруты поездок заранее;

-при посадке / высадке буди внимательными и осторожными;

- не создавать по данному поводу конфликтных ситуаций, ведь синоптический коллапс пока не только в Сумах, но и в восточной и центральной частях Украины.