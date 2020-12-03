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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:16564

Сумы остались сегодня без троллейбусов

В связи с осложнением погодных условий, что повлекло сильное обмерзание троллеи, сегодня, 15 декабря, троллейбусы не будут ходить.

Пассажиров будут перевозить коммунальные автобусы, которые будут осуществлять перевозки в соответствии с маршрутами, но из-за гололедицы без соблюдения скоростного режима и без соблюдения графиков.

КП «Электроавтотранс» обращается к пассажирам с просьбой:

- с пониманием относиться к сложившейся ситуации и планировать маршруты поездок заранее;

-при посадке / высадке буди внимательными и осторожными;

- не создавать по данному поводу конфликтных ситуаций, ведь синоптический коллапс пока не только в Сумах, но и в восточной и центральной частях Украины.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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