Сумы остались сегодня без троллейбусов

Пассажиров будут перевозить коммунальные автобусы, которые будут осуществлять перевозки в соответствии с маршрутами, но из-за гололедицы без соблюдения скоростного режима и без соблюдения графиков.
КП «Электроавтотранс» обращается к пассажирам с просьбой:
- с пониманием относиться к сложившейся ситуации и планировать маршруты поездок заранее;
-при посадке / высадке буди внимательными и осторожными;
- не создавать по данному поводу конфликтных ситуаций, ведь синоптический коллапс пока не только в Сумах, но и в восточной и центральной частях Украины.