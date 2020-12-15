На Сумщине 130 новых случаев COVID-19

За понедельник подтвердили всего 130 новых случаев. Выздоровело 1178 человек, - всего 25163. Умер 1, – всего 459. Болеют 10476.
В Украине зафиксировано 8416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 1479 человек; летальных случаев - 233; выздоровели - 16150 человек; осуществлено тестирований за сутки - 55856 (в частности методом ПЦР - 31963, методом ИФА - 23893).
За все время пандемии в Украине заболело - 909 082 человека; выздоровели - 522 868 человек; летальных исходов - 15 480; проведения ПЦР-тестов - 5084649.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.