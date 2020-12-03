На Сумщине 36 098 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 15 декабря в Сумской области 36 098 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 130 человек (Сумы - 67, Глухов – 2, Белопольский р-н – 3, Глуховский – 1, Кролевецкий – 12, Недригайловский – 12, Сумской р-н – 14, Тростянецкий – 11, Ямпольский - 8 ).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 459 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 1 (Глухов).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 25 163 человека, из них за минувшие сутки - 1178 (Сумы - 543, Шостка – 33, Конотоп - 25, Ромны – 120, Ахтырка – 84, Глухов – 64, Лебедин – 6, Белопольский р-н – 19, Бурынский – 41, Великописаревский – 1, Глуховский – 20, Конотопский – 1, Краснопольский – 7, Кролевецкий – 35, Лебединский – 1, Липоводолинский – 16, Путивльский – 6, Роменский р-н – 30, Середина-Будский – 7, Сумской – 60, Тростянецкий – 21, Шосткинский – 3, Ямпольский - 11).