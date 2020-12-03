Сумські роботодавці, які можуть втратити дохід через карантин, мають право на одноразову матеріальну допомогу

Отримання допомоги регламентується Порядком надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання, розрахунку її розміру, стягнення, повернення невикористаної її суми, з яким можна ознайомитися на сайті державної служби зайнятості.

Право на отримання одноразової матеріальної допомоги мають юридичні особи (роботодавці), які використовують працю найманих працівників та основний вид економічної діяльності яких не входить до переліку видів економічної діяльності щодо яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Юридичні особи (роботодавці), зареєстровані за своїм місцезнаходженням у відповідності до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань у Сумах, можуть надати пакет документів безпосередньо до центру зайнятості (вул. С. Бандери, 45) або на електронну адресу центру (скановані копії).

Це необхідно зробити до 21 грудня 2020 року включно.

Подавати необхідно: заяву встановленого зразка, копію наказу про скорочення чи можливе скорочення тривалості робочого часу; копію відомостей про найманих працівників встановленого зразка.

Детальніше про отримання цієї допомоги можна дізнатись за цим посиланням.